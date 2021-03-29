Полицейские в Чехии исправляли сумму штрафов стирающейся ручкой. Им грозит год тюрьмы

Двое полицейских из Оломоуца в 2018 и 2019 годах забирали себе часть штрафов, исправляя суммы в квитанции стирающейся ручкой. Им назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на два года. Кроме того, они должны будут заплатить штраф государству.

Фото: Dalibor Gluck

«Соглашение о вине и наказании полицейских было законно утверждено прокурором путем вынесения приговора в виде тюремного заключения сроком на один год с отсрочкой исполнения приговора сроком на два года. Кроме того, обвиняемые оштрафованы и не смогут работать в органах безопасности Чешской Республики», — заявила помощник судьи Катарина Новакова в ответ на запрос Чешского телевидения. Один из экс-работников правопорядка выплатит штраф в размере 25 тысяч крон, второй — 30 тысяч крон.

С января 2018 года по август 2019 года полицейские останавливали водителей и выписывали им небольшие штрафы, которые они могли заплатить на месте. Обязательные пункты в квитанции сотрудники полиции заполняли обычной шариковой ручкой, а сумму штрафа писали специальной гелевой ручкой с ластиком. Водитель получал ту часть квитанции, где была указана сумма штрафа полностью. Вторую часть квитанции полицейские передавали начальству, предварительно переписав и уменьшив сумму штрафа. Разницу в суммах они оставляли себе. Таким образом они заполнили около 130 квитанций, присвоив более 68 000 крон.

В октябре 2019 года Генеральная инспекция сил безопасности объявила, что обвинила сотрудников полиции в злоупотреблении служебным положением и хищении. Мужчинам грозило до пяти лет тюрьмы.

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Источник: ceskatelevize.cz