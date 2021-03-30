Новое приложение позволит жителям Чехии ходить в рестораны во время эпидемии covid-19

Торговая палата, Институт медицинской информации и статистики (IHIS) и Министерство здравоохранения обсуждают создание мобильного приложения, которое позволит вакцинированным и людям с отрицательным тестом на covid-19 посещать заведения и учреждения. По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, решение о запуске приложения будет принимать правительство.

Фото: Pixabay

После улучшения эпидемической ситуации в стране посещать рестораны, парикмахерские, фитнес-центры можно будет, загрузив мобильное приложение. В приложении будет содержаться информация о прививке от коронавируса, отрицательном тесте или о том, что человек уже переболел covid-19.

На карте будут размещены адреса ближайших заведений, которые Минздрав относит к категории безопасных (это означает, что в заведении соблюдаются необходимые гигиенические требования). При входе в ресторан или тренажерный зал сотрудники заведения будут считывать QR-код, чтобы проверить, есть ли у клиента прививка от коронавируса или подтверждение о негативном тесте. Люди, у которых нет смартфонов, смогут использовать бумажное подтверждение.

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с IHIS и Министерством здравоохранения о возможности совместной работы над созданием такой платформы. Кроме того, мы определим критерии безопасных заведений, — сказал вице-президент Торговой палаты Зденек Зайичек. — В первую очередь, мы хотим мотивировать наших предпринимателей готовиться к постепенному снятию ограничений и работе в новых условиях».

Когда именно будет запущено мобильное приложение (хотя бы в тестовом режиме), он не сказал. Точная дата будет известна примерно через две недели.

Зайичек отметил, что Торговая палата уже сотрудничает с технологическими компаниями, которые могли бы разработать приложение, планирует как можно скорее запустить новую платформу. «Со своей стороны, мы подготовим помещения так, чтобы люди могли их посещать», — сказал он.

Пока не ясно, смогут ли, например, летние музыкальные фестивали использовать это приложение. Приоритетом является открытие заведений, где будут встречаться небольшие группы людей. Если проект окажется успешным, не исключено, что с его помощью можно будет организовать проведение более крупных мероприятий.

Система, которая позволяет привитым людям пользоваться услугами фитнес-центров, ходить на концерты, в бары или посещать массовые мероприятия, уже работает в Израиле с февраля. Так называемые covid-паспорта действуют по аналогичному принципу: они позволяют вакцинированным и прошедшим тестирование людям выезжать за границу.

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Источник: aktualne.cz