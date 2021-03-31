Проезд через центр Праги закроют для нерезидентов района

Администрация Праги решила ограничить проезд автомобилей по Малой стране и Старому городу для нерезидентов. Предполагается, что в эти районы на машинах смогут беспрепятственно попасть только жители Праги 1,2 и 5. Следить за соблюдением требований будут видеокамеры, считывающие номерные знаки автомобилей.

Об этом сообщил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. По его словам, это поможет улучшить транспортную ситуацию в центре города.

«Мы хотим избавить центр от автомобилей, которые через эти районы сокращают свой путь, при этом их пункт назначения находится совсем в другом месте», — сказал Шейнгерр о концепции, которая была одобрена городским советом в пятницу.

По Малой стране и Старому городу на автомобилях смогут передвигаться только жители городских районов Праги 1, 2 и 5. «У остальных пражан, которые едут на несколько часов в центр в гости или погулять, по-прежнему будет эта возможность, только обратно им нужно будет проехать точно таким же путем, каким они приехали на Малую страну или в Старый город», — добавил он.

Администрация города хочет ограничить въезд автомобилей с помощью камер, отслеживающих номерные знаки. Такие камеры уже установлены на Малостранской и Кржижовницкой площадях. По словам Шейнгерра, новый транспортный режим заработает осенью, когда начнутся строительные работы на остановках Карловы Лазне и Народни Дивадло.

«У меня такое ощущение, что коалиция живет только различными ограничениями, блокировками и созданием неудобств для автомобилистов, однако упускает из виду приоритет — завершение внутреннего транспортного кольца», — полагает депутат от партии ANO Патрик Нахер.

Из плана следует, что мера может коснуться, например, автомобилистов, которые захотят попасть из районов Летна, Голешовице или Карлин на Смихов. Патрик Нахер отметил, что в результате этой меры пострадают и жители более отдаленных городских районов.

«Движение как вода — если вы заблокируете одну дорогу, трафик переместится в другое место», — добавил он.

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Источник: novinky.cz