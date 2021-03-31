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DPP будет искать коронавирус в общественном транспорте Праги

DPP будет искать коронавирус в общественном транспорте Праги

420on.cz 1
Транспортное предприятие Праги (DPP) с помощью специальных биосенсоров и систем сбора воздуха планирует обнаруживать присутствие нового типа коронавируса в общественном транспорте. В апреле будет взято около 500 проб в автобусах, трамваях, поездах и станциях метрополитена.
Фото: Jan Pešek, MF DNES
DPP будет искать коронавирус в общественном транспорте Праги

В рамках этого проекта DPP будет сотрудничать с Институтом физики Академии наук Чешской республики. Результаты тестирования будут доступны в конце мая или начале июня, сообщил начальник отдела коммуникаций  DPP Даниэль Шабик. 

По словам генерального директора DPP Петра Витовски, зарубежные исследования подтверждают, что общественный транспорт не является источником распространения COVID-19, и вероятность заражения здесь низкая. Чехия пока не изучала этот вопрос.  

«Вот почему мы решили провести такое исследование в сотрудничестве с Институтом физики. Нас вдохновил опыт Лондона, там не подтвердилась информация о распространении коронавируса в общественном транспорте», — сказал он.

Компания считает, что обнаружить присутствие вируса можно с помощью изучения образцов отпечатков пальцев с поручней, сидений, кнопок управления или билетных терминалов. На станциях метро пробы будут брать из лифтов, с поручней эскалаторов, а также с лестниц или скамеек и информационных панелей на платформах. В проведении исследования поможет устройство, разработанное Институтом физики совместно с Национальным центром компетенции MATCA, для обнаружения вируса в воздухе. «Биосенсоры основаны на специально разработанной полимерной нанощетке, которая улавливает частицы коронавируса, содержащиеся в сжиженном образце, и игнорирует все остальное», — сказал Александр Дейнек, руководитель исследований Института физики.

В апреле ученые возьмут мазки со 150 проб в автобусах, столько же — в трамваях, около 100 — в поездах и минимум 50 — в метро. Пробы воздуха будут взяты, когда в общественном транспорте будут находиться пассажиры.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Транспортное предприятие Праги транспорт Чехия коронавирус Прага Академия наук Чехии учёные
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