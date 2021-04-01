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Как получить компенсацию за антигенное тестирование на Covid-19 в компаниях Чехии

Как получить компенсацию за антигенное тестирование на Covid-19 в компаниях Чехии

420on.cz 320
​С 1 апреля чешские фирмы могут подавать заявления в медицинские страховые компании о частичном возмещении расходов на покупку антигенных тестов для сотрудников. За каждый тест фирмы получат от страховщиков 60 крон. Оплачиваться будут четыре теста в месяц на одного сотрудника.
Как получить компенсацию за антигенное тестирование на Covid-19 в компаниях Чехии

Компании, которые хотят получить такие компенсации, должны подать заявление онлайн.

Оплачивать антигенные тесты будут семь страховых компаний, которые участвуют в системе государственного медицинского страхования в Чехии. На сайте фирмам необходимо заполнить свои данные, составить список сотрудников, которые будут пользоваться тестами, а затем подтвердить, что все прошли тестирование на коронавирус. Тесты сотрудники могут делать самостоятельно, без помощи врачей.

Фирмы, которые не могут заполнить заявление онлайн, вправе обратиться в отделение страховой компании лично или по телефону. По оценкам медицинских страховых компаний, затраты на тестирование составят примерно 480 миллионов крон в месяц. По данным Торгово-промышленной палаты, средняя цена набора для самопроверки значительно превышает субсидию, поэтому Палата предложила увеличить выплату как минимум до 100 крон.

Тестирование на коронавирус один раз в семь дней уже является обязательным в крупных и средних компаниях, а также в государственных учреждениях. После Пасхи эта обязанность начнет действовать для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний с численностью сотрудников до 10 человек.

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель Министерство здравоохранения страховые компании
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