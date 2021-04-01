Школы Чехии снова откроются 12 апреля

В понедельник, 12 апреля, к очному обучению в чешских школах вернутся ученики младших классов. Возобновят работу и детские сады. Об этом сообщил министр образования Чехии Роберт Плага.

В городах и областях Чехии с плохой эпидемиологической ситуацией школы, вероятно, останутся закрытыми. Для тех регионов, в которых ситуация позволяет вернуть школьников в классы, будут действовать определенные правила.

Школьники будут обязаны носить медицинские маски и респираторы, а также проходить антигенное тестирование на коронавирус два раза в неделю. Классы будут регулярно проветриваться. Для первой ступени начальных школ будет действовать ротационная система — ученики будут ходить в школы по очереди и меняться каждую неделю.

«Может показаться, что риск эпидемии уменьшился вдвое, но ротация — это необходимая мера, которая позволит большей части школьников вернуться в учебные заведения», — заявил Плага на пресс-конференции в четверг.

На дистанционном обучении останутся ученики второй ступени начальных школ, они смогут посещать учебные заведения для консультаций в небольших группах по шесть человек.

Плага отметил, что возвращение учеников в школы может произойти не во всех областях республики. Какие именно регионы буду считаться рискованными с точки зрения распространения коронавируса, станет известно 7 апреля — после пасхальных праздников. Если репродуктивное число в городе или крае будет превышать 1, то школы в этом районе не откроются, поскольку этот показатель свидетельствует о быстром распространении болезни.

Занятия в детских садах будут проходить в группах по 15 человек. Обязанность носить медицинские маски на малышей не распространяется.

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Источник: novinky.cz