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Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Чехии

Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Чехии

420on.cz 737
Министр здравоохранения Ян Блатны призвал людей соблюдать введенные правительством ограничения в период пасхальных праздников. Если граждане не будут этого делать, открытие школ могут отложить.
Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Чехии

«Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы будем вынуждены принять меры», — сказал Блатны. Предполагается, что школы в Чехии откроются для учеников младших классов 12 апреля, однако в тех районах, где будет высокий риск распространения болезни, этого может не произойти.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Чехии с каждым днем ​​постепенно сокращается. Если в первую неделю марта было в среднем 12 129 новых случаев заболевания в день, то на следующей неделе — уже на 10% меньше. В середине месяца количество заражений сократилось на 16%, а на этой неделе — почти на 25%.

По словам директора Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислава Душека, количество новых случаев заболевания в неделю снижается примерно на 2000-2500. Однако количество госпитализаций сокращается очень медленно — именно этот показатель является наиболее важным критерием для снятия правительственных ограничений.

У многих граждан желание соблюдать меры, установленные правительством, пропало из-за теплой погоды. В парках гуляет большое количество людей, многие из них не соблюдают дистанцию и не носят медицинские маски, а также распивают алкогольные напитки.

Выступая в Палате депутатов Блатны заявил, что если люди «вырвутся на свободу» во время Пасхи, школы откроются только на неделю, а потом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации их снова придется закрыть.

«Люди, которые не умеют вести себя нормально в своем собственном городе, будут ездить по всей стране и вести себя точно так же», — сказал министр, имея в виду принятые ограничения на передвижение людей по республике, в том числе в период пасхальных праздников.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус статистика Пасха
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