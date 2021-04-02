На Чехию обрушится снегопад

Практически на всей территории Чехии в субботу ожидается снегопад и гололедица. Может выпасть до четырех сантиметров снега. Об этом Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сообщил в пятницу, 2 апреля.

В последние дни по всей стране фиксировались температурные рекорды, в четверг в некоторых регионах Чехии температура поднялась выше 26 градусов по Цельсию. В пятницу ситуация резко изменится.

Предупреждение о снегопаде начинает действовать в ночь с пятницы на субботу — с 03:00 до 23:00 для всех регионов, кроме Карловарского и Пльзеньского. Согласно предупреждению, снегопад будет сильным, особенно в горных районах. Смешанные осадки и ливневые дожди ожидаются в районах, расположенных на высоте ниже 400 метров над уровнем моря.

Метеорологи предупреждают, что на дорогах из-за снега могут возникнуть проблемы — непроходимость, плохая видимость, обледение. Водителям рекомендуется следить за прогнозом погоды и информацией о дорожной обстановке.

С 21:00 субботы до 08:00 воскресенья действует предупреждение о гололедице в большинстве регионов Чешской Республики. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.