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В чешский заповедник Миловице переехали две самки зубров

В чешский заповедник Миловице переехали две самки зубров

420on 269
Вчера защитники природы привезли двух самок зубров из зоопарка Табора в резервацию на территории бывшего военного района Миловице в Нимбурке. «Самки по имени Тара и Нориса пополнят стадо зубров, которые обитают в заповеднике с 2015 года», — сказал Далибор Достал, директор компании Česká krajina, которая занимается заповедником.
В чешский заповедник Миловице переехали две самки зубров

Зоологи пытаются вернуть исчезающие виды животных в Миловице и обогатить местный ландшафт, который десятилетиями разрушался военной техникой Советской армии.

 

Пополнение стада в заповеднике Миловице направлено не на увеличение количества животных, а, прежде всего, на расширение генетической базы для разведения. «Животные в заповеднике живут закрытой группой. Поэтому важно регулярно добавлять новых и менять их с животными из других питомников, чтобы обеспечить генетическое разнообразие стада », —  пояснил Далибор Досталь.

Разведение зубров в бывшем военном районе Миловице началось в конце 2015 года, когда в заповедник прибыли первые восемь зубров из нескольких польских заповедников. Сейчас здесь обитает около тридцати животных, детеныши которых теперь живут в заповеднике возле Рокицан или в национальном парке Зёйд Кеннемерланд в Нидерландах. Помимо зубров, на местных пастбищах водятся дикие лошади и туры.

В этом году Таборский зоопарк также отправит за границу самку зубра по имени Карла. Новым домом для нее станет недавно созданная сербская резервация Стара Планина.

 

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Источник: novinky.cz
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Чехия животные зоопарк
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