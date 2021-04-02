В Праге собака напала на четырехлетнего мальчика, состояние ребенка критическое

В четверг в пражском парке собака напала на четырехлетнего ребенка. Мальчик находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Полиция разыскивает хозяина собаки.

Инцидент произошел около полудня в парке на холме Петршин в Праге. Ребенок гулял там со своей матерью.

«Сразу после трагедии владелец собаки покинул место происшествия. Свидетели видели, как он убежал в сторону ресторана Nebozízek, не дожидаясь полиции. Четырехлетний мальчик получил серьезные травмы головы. Врачи в больнице сделали ему операцию, он находится в искусственной коме», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Хозяин собаки, которого сейчас разыскивает полиция, это мужчина спортивного телосложения, с короткой стрижкой, ему от 30 до 40 лет. Он был одет в футболку с короткими рукавами и темные брюки. По словам очевидцев, порода собаки — стаффордширский бультерьер.

«Полиции пока не удалось найти владельца собаки, поэтому мы обращаемся к общественности с просьбой о помощи. Если вы узнаете мужчину на видеозаписи или знаете, где он живет, немедленно позвоните по телефону 158», — добавил Рыбански.



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Источник: novinky.cz