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Житель Чехии выиграл в лотерею 87 миллионов крон

Житель Чехии выиграл в лотерею 87 миллионов крон

420on 657
Житель Чехии выиграл в лотерею астрономическую сумму. Счастливчик получит около 75 миллионов крон после того, как заплатит налог.
Житель Чехии выиграл в лотерею 87 миллионов крон

Для игрока из Пльзеньского края в Страстную пятницу сбылась легенда о том, что в этот день земля открывает спрятанные сокровища. Победитель лотереи Sportka выиграл суперджекпот, сумма которого составила 87 218 623 кроны.

Игрок получил астрономическую сумму благодаря счастливым числам, которые выпали во время второго хода: 13, 19, 25, 31, 33, 42 и 2. Двойка стала последним числом в дополнительной игре Шанс. Об этом сообщил Петр Табл из компании Sazka. 

Согласно Закону об азартных играх, победитель должен заплатить налог — 15 процентов от общей суммы выигрыша. В данном случае налог составит 13 082 793 чешских кроны.

В этом году благодаря лотереям в Чехии появилось уже 57 миллионеров, которые разделили между собой более полумиллиарда крон.

 

 

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Источник: novinky.cz

 
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Темы
лотерея игры азартные игры деньги Чехия
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