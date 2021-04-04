Метеорологи предупреждают о сильном ветре и снеге на большей части Чехии

Метеорологи предупреждают, в ближайшие дни погода в Чехии не улучшится.

В понедельник на большей части территорий Чехии ожидается сильный ветер, во многих местах пойдет снег. Также существует опасность обледенения дорог во вторник вечером. С таким предупреждением выступил Чешский гидрометеорологический институт в воскресенье.

Предупреждение о сильном ветре действует в большинстве районов с понедельника с 7:00 до 21:00. Порывы ветра могут достигать 20 м /с. Вечером ветер утихнет. Метеорологи предупреждают об опасности — возможно повреждение деревьев и зданий.

Сильный снегопад ожидается в Праге и в Среднечешском, Карловарском, Устецком, Либерецком, Краловеградецком, Пардубицком, Южно-Моравском крае и Высочине. Возможно снижение видимости до 100 метров. По данным метеорологов, снежная погода будет стоять с полудня до 18:00 понедельника, для Оломоуцкого и Моравскосилезского края — с 18:00 понедельника до полуночи.

В большинстве регионов ожидается гололедица — с 18:00 понедельника до 10:00 вторника. Это может вызвать проблемы на дорогах.

Источник: novinky.cz