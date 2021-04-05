Жителю Чехии грозит 8 лет тюрьмы за выращивание марихуаны

36-летний Вацлав Д. из небольшой деревни в районе Клатови никогда не имел проблем с законом. Но теперь он предстанет перед судом. В прошлом году мужчина занялся выращиванием марихуаны — в теплице в саду перед домом он вырастил шесть кустов, чтобы сделать из них мазь для больного колена. Соседи обратились в полицию.

Мужчина выращивал сорт марихуаны с очень высоким содержанием психотропного вещества ТГК, поэтому ему предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

«Тот факт, что обвиняемый выращивал каннабис для производства лечебной мази для собственного использования, был учтен в предложении о применении условного приговора», — сказала Йиржина Витовцова, глава прокуратуры Клатови. Она также подтвердила, что полиция действовала на основании сообщения от соседей.

Согласно данным, полученным журналистами портала Právo, в полицию обратился местный пенсионер. В качестве доказательства он приложил фотографии растений в теплице.

«Мы живем в одном доме, каждый в своей квартире. Уже восемь лет. Донос меня удивил, я такого не ожидал», — прокомментировал ситуацию обвиняемый. По его словам, он не делал никакого секрета из своих планов по выращиванию каннабиса.

«После операции у меня сильно болит колено. Знакомый посоветовал приготовить мазь из каннабиса. Я купил десять семян через Интернет и посадил их в теплице в саду перед домом. У меня взошло шесть кустов, которые в высоту достигали почти трех метров. Я собрал и высушил растения. Планировал начать делать мазь во время отпуска перед Рождеством. Хотел сделать все за один раз, но в начале декабря полиция сорвала мои планы. Я понятия не имел, что растения содержат так много запрещенных веществ. Я — хрестоматийный пример того, как легко обыкновенный человек может попасть в беду. Виной всему моя глупость », — объяснил Вацлав Д.

Он сразу понял, что правоохранительные органы пришли к нему не случайно. «Я понял, откуда дует ветер. Заявление соседа было единственным логическим объяснением. До этого он несколько раз обвинял меня в том, что я захаживаю к его жене. Это абсурд, ей около 60 лет. У меня есть партнер, она на восемь лет моложе меня. Но его это не убедило», — описывает ситуацию мужчина.

По словам обвиняемого, кроме этой ситуации, других проблем с соседом не возникало. «Напротив, мы помогали друг другу. Я даже оказал ему первую помощь, когда у него случился сердечный приступ », — добавил обвиняемый. Сосед обосновал свой донос тем, что его жену раздражал запах растений — обвиняемый сушил их дома. «Она не могла дышать и задыхалась», — сказал пенсионер следователям.

Глава муниципалитета заявил, что считает обвиняемого добропорядочным гражданином: «Он определенно не имеет отношения к наркотикам».