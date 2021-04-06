В онлайн-переписи населения Чехии поучаствовали уже два миллиона человек

За десять дней с начала переписи населения в Чешской Республике люди отправили статистикам два миллиона заполненных анкет. Электронная перепись началась в субботу, 27 марта, и закончится 11 мая. Бумажные анкеты можно будет заполнять с 17 апреля, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

По словам председателя ČSÚ Марека Ройчека, два миллиона поступивших анкет означают, что было подсчитано примерно четыре миллиона человек. Количество заполненных анкет во время пасхальных каникул увеличилось более чем на 600 тысяч.

Из городов с населением более 10 000 человек самые активные люди находятся в чешских города Нератовице, Мост и Колин. В среднем на 100 квартир в Нератовице приходится более 46 заполненных анкет, в городах Мост и Колин — около 45.

«Сегодняшние результаты показали одну очень интересную вещь. А именно, что два наших крупнейших города, то есть Прага и Брно, в настоящее время идеально сбалансированы в деятельности по вовлечению населения в перепись», — добавил Ройчек. В чешской столице и Брно на каждые 100 квартир приходятся 42,1 заполненных анкеты.

Сейчас люди могут заполнить анкеты онлайн на сайте или с помощью приложения для смартфона. Первоначально онлайн-этап должен был закончиться 9 апреля, но из-за технических трудностей при запуске системы 27 марта ČSÚ решило продлить электронную перепись населения до 11 мая. До этого срока люди, которые не могут предоставить данные онлайн, должны будут заполнить бумажную анкету.

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Источник: ceskenoviny.cz