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Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг

Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг

420on.cz 2173
Если эпидемическая ситуация в стране будет развиваться благоприятно, уличные террасы ресторанов и заведения сферы услуг смогут открыться в конце апреля. Об этом министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил в интервью изданию MF Dnes.
Фото: Vláda ČR
Ян Гамачек: в конце апреля в Чехии откроются террасы ресторанов и сфера услуг

«Я верю, что ограничения на работу заведений в сфере услуг, магазинов и на занятия спортом будут постепенно сниматься. Точный план должен представить Минздрав. Думаю, что в конце апреля, если все будет хорошо, могут открыться уличные террасы ресторанов, магазины, учреждения сферы услуг. Но это моя личная оценка», —сказал Гамачек.

В Чешской Республике с начала марта действует локдаун. Закрыты школы, детские сады, не работает большинство магазинов и все заведения сферы услуг. 

На прошлой неделе правительство объявило о частичном открытии школ для учеников младших классов и детских садов, а также о снятии ограничений на передвижение людей по республике с 12 апреля. Сегодня кабмин примет окончательное решение о том, на каких условиях будут открыты школы. Предполагается, что обучение будет проводиться по системе ротации (неделю очное обучение, неделю — дистанционное). Ученики должны будут проходить антигенное тестирование на коронавирус два раза в неделю.

Ограничения на передвижение по стране и комендантский час будут отменены с окончанием чрезвычайного положения, которое заканчивается 11 апреля. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство не будет продлевать ЧП.

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия рестораны Министерство внутренних дел Министерство здравоохранения школы дети правительство
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