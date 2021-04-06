«Не люблю богатых людей». Вандал испортил 20 автомобилей в Праге

В воскресенье, 4 апреля, вандал в Праге повредил 20 припаркованных автомобилей. «Не люблю богатых людей», — заявил мужчина в полиции, отвечая на вопрос, почему он это сделал. Ущерб оценивается в 250 тысяч крон.

Фото: Blesk.cz

Около девяти часов утра в воскресенье мужчина, прогуливаясь по улице Белчицка, стал специально бить по автомобилям и срывать с них зеркала. Полиция прибыла на место после того, как на парковке обнаружили шесть поврежденных машин. Стражи правопорядка обнаружили нарушителя на улице Ке Споржилову. Мужчина сознался в преступлении.

«Он сказал полиции, что его раздражают богатые люди, что он из-за них потерял работу. По этой причине он сознательно выбирает дорогие машины и повреждает их. Обвиняемый не сожалеет о своем поступке», — рассказала пресс-секретарь полиции Гана Кржижова.

Вандал сообщил, что таким способом повредил от 14 до 20 автомобилей. При задержании в руках у мужчины была сумка с белым порошком. Выяснилось, что это наркотическое вещество — метамфетамин. 32-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за порчу чужого имущества и хранение наркотических и психотропных веществ.

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Источник: novinky.cz