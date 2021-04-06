12 апреля в Чехии откроются магазины с детскими товарами и канцелярскими принадлежностями

«Канцелярские товары, детская одежда и обувь, чтобы родители могли спокойно отправить своих детей в школу. Только что утвержденные послабления для экономической деятельности от 12.4. 2021», — написал Гавличек в социальной сети.
Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021.— Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 6, 2021
Также должны открыться химчистки, прачечные, фермерские рынки и слесарные мастерские. По данным Чешского телевидения, послабления коснутся и зоопарков.
В ближайшее время правительство также должно решить, на каких условиях ученики пойдут в школу. По словам министра образования Роберта Плаги и главы Минздрава Яна Блатны, дети из первой ступени начальной школы и дошкольники должны вернуться за парты с 12 апреля.
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Источник: novinky.cz