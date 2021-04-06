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Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы

Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы

420on.cz 973
Правительство Чехии на сегодняшнем заседании приняло окончательное решение о частичном открытии школ и детских садов с 12 апреля.
Фото: Michael Probst
Правительство Чехии утвердило правила возвращения детей в школы

В детские сады смогут вернуться только дети, которые на следующий год должны идти в школу. Ученики младших классов будут обучаться по системе ротации: неделю очно, неделю — дистанционно.

Ранее планировалось, что детские сады будут открыты для всех детей без исключения.

Кроме того, министр образования Роберт Плага на прошлой неделе заявил, что возвращение учеников в школы может произойти не во всех областях республики. Если репродуктивное число в городе или крае будет превышать 1, то школы в этом районе не откроются, поскольку этот показатель свидетельствует о быстром распространении болезни. 

На заседании правительства этот вопрос тоже обсуждался. Окончательное решение Минздрав примет в среду, 7 апреля, после анализа текущей эпидемиологической ситуации и количества новых случаев заражения коронавирусом. 

Ученики первой ступени начальных школ будут обязаны носить медицинские маски и респираторы, а также проходить антигенное тестирование на коронавирус два раза в неделю. Классы будут регулярно проветриваться. Сегодня Кабинет министров одобрил поставку дополнительных респираторов и закупку тестов для школ.

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Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
дети школы коронавирус Чехия правительство Министерство образования Министерство здравоохранения
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