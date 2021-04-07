Активисты Chcípl PES призвали жителей Чехии не отправлять детей в школы

Представители политического движения «Otevřeme Česko — Chcípl PES» призвали родителей не отправлять детей в школу до летних каникул на условиях, одобренных правительством. Установленные правительством требования нарушают закон и другие действующие нормативные документы, а тестирование с помощью антигенных тестов ненадежно, заявили они.

Активисты движения настаивают на том, чтобы дети вернулись в школы на обычных условиях. На 11 и 30 апреля запланированы акции протеста против принятых правительством постановлений. Об этом сообщил руководитель движения «Otevřeme Česko — Chcípl PES» Якуб Олберт и председатель организации «Vraťme děti do školy! Bez podmínek» Павла Дрбалова.

Правительство решило, что с 12 апреля в школы вернутся ученики младших классов. Они обязаны будут носить медицинские маски и респираторы, а также два раза в неделю проходить антигенное тестирование. Обучение будет проходить по системе ротации: неделю очно, неделю — дистанционно.

«В очередной раз правительство ограничивает одну группу людей по отношению к другим, это дискриминация. Но на этот раз правительство выбрало детей. Лично я своих детей в школу не отправлю, а переведу их на домашнее обучение», — сказал заместитель председателя движения «Otevřeme Česko — Chcípl PES» Иржи Янечек.

«Тест ничего не покажет, кроме цифры, которая может быть верной, а может и нет. И это будет стоить нам только больших денег», — добавил Олберт. Он раскритиковал покупку правительством тестов для школ без тендера и обязательное ношение респираторов в школах. По словам Олберта, не существует исследования, которое бы объясняло, что происходит в организме человека при ношении респиратора в течение нескольких часов без перерыва.

Павла Дрбалова сказала, что постановления правительства противоречат Конвенции о правах ребенка или Закону об образовании, в которых говорится, что каждый имеет право на образование без какой-либо дискриминации. Кроме того, у детей могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за ношения респираторов или тестирования, например, кровотечение из носа или затрудненное дыхание. Она также не согласна с тем, что учителя будут тестировать детей. По ее словам, тестирование — это медицинская процедура, которую никто не может выполнять без разрешения или специального обучения.

По словам Дрбаловой, решением в данной ситуации могло бы быть письменное заявление родителей о том, что ребенок не контактировал с инфицированным человеком и у него нет симптомов COVID-19.

Организаторы акции протеста уже собрали около 10 000 подписей. «Мы считаем, что в Чехии еще больше людей, которые разделяют наше мнение, и они тоже подпишут нашу петицию», — сказала Дрбалова.



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Источник: ceskenoviny.cz