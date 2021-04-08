На выходных воздух в Чехии прогреется до +20, потом опять похолодает

В выходные воздух прогреется до 20 градусов Цельсия, однако уже в начале следующей недели в Чешскую республику придет похолодание. Температура воздуха днем не превысит 3-5 градусов тепла, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

«Апрельская погода сохранится. На следующей неделе возможно снова выпадет снег», — сказал Гонсова.

Холодный фронт будет чередоваться с теплым, что приведет к значительному повышению температуры в конце недели.

В четверг будет пасмурно, в отдельных районах возможен снег, в низинах — дождь со снегом. Самые высокие дневные температуры будут от 3 до 7 °C.

В пятницу будет переменная облачность. Утренняя температура составит от -1 до -5 градусов мороза, днем воздух прогреется до 10 до 14 °C. На северо-западе республики пройдут дожди. Дневная температура поднимется до 18 градусов. В воскресенье днем потеплеет до 20 °C, будет переменная облачность, возможны осадки.

В понедельник также ожидается переменная облачность в начале дня. Постепенно с запада придут грозовые тучи, синоптики прогнозируют дожди и ливни. Дневная температура воздуха составит 16-20 градусов тепла.

Во вторник будет пасмурно, пройдут дожди, в Моравско-Силезском крае ожидается снег. Дневные температуры будут колебаться от 2 до 6 градусов, на востоке температура воздуха составит 12 градусов.

В среду будет пасмурно, в большинстве районов республики выпадет снег, в низинах — снег с дождем. Днем столбик термометра покажет от 3 до 7 градусов выше нуля.

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Источник: novinky.cz