Страсбургский суд отклонил жалобы на обязательные прививки от граждан Чехии

Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил жалобы чешских родителей, которые обратились в суд по поводу обязательной вакцинации детей. Истцы жаловались на то, что дошкольные учреждения отказывались принимать непривитых детей. В решении суда говорится, что Чешская Республика, настаивая на обязательной вакцинации, не нарушила права родителей на частную и семейную жизнь.

Суд вынес решение по шести жалобам, первая из которых поступила в Страсбург в 2013 году. За принятие решения проголосовали 16 из 17 членов Большой Палаты Европейского Суда по правам человека, вердикт является окончательным.

Жалобу на принудительную вакцинацию в 2013 году подал житель Чехии Павел Вавржичка. История началась еще в 2003, когда родитель не стал прививать свою дочь и сына от столбняка, полиомиелита и гепатита В. Впоследствии областная санитарная станция оштрафовала его, тогда Вавржичка обратился в чешский суд.

В ответ на это в 2011 году Конституционный суд Чехии постановил, что в обоснованных случаях суды должны воздерживаться от штрафов или иного давления на родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей. Однако он не подвергал сомнению саму обязанность вакцинации.

Другие жалобы, поступившие в Европейские суд по правам человека, касались отказа детских садов принимать детей, которым не были сделаны обязательные прививки. Страсбургский суд постановил, что обязательная вакцинация представляет собой нарушение физической неприкосновенности и, следовательно, подпадает под действие статьи 8 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Однако в то же время признал, что решение Чехии об обязательной вакцинации детей «способствует законным интересам защиты здоровья и прав других людей».

«Суд указывает на тот факт, что обязательство по вакцинации в Чешской Республике поддерживается органами здравоохранения», — говорится в решении. Эта мера защищает здоровье отдельных людей и населения в целом и тем самым борется с тенденцией снижения показателей вакцинации среди детей.

Суд в Страсбурге постановил, что штраф, наложенный на одного из родителей, был адекватным, а решение детских садов не принимать непривитых детей было «превентивной», а не «репрессивной» мерой, к тому же ограниченной по времени.

В Чехии детей в обязательном порядке вакцинируют двумя вакцинами. Так называемая комплексная Hexavakcína позволяет привить ребенка против шести болезней — полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, гепатита В и болезней, вызываемых бактерией Haemophillus influenzae. Вторая обязательная вакцина MMR защищает от кори, краснухи и эпидемического паротита.

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy»

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: ceskatelevize.cz