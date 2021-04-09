Андрей Бабиш: Чехии нужно готовиться к повторной вакцинации от covid-19

Чешская Республика, как и вся Европа, должна подготовиться к тому, что вакцинацию против коронавируса придется проводить повторно. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Андрей Бабиш во время посещения нового центра вакцинации, расположенного в здании O2 Universum в Праге.

Фото: Twitter Andreje Babiše

«Вероятно, мы долго не избавимся от этого вируса и новых мутаций, и, к сожалению, это станет частью нашей жизни. Вот почему Европейская комиссия уже думает о ревакцинации и о том, какие вакцины вызывают иммунитет, на какой срок. Мы должны четко это понимать», — сказал Андрей Бабиш во время своего визита в центр.

Он выразил надежду на то, что до конца сентября в Чехии все желающие получить вакцину будут привиты. Осенью нужно будет подготовить стратегию вакцинацию на следующие несколько лет, поэтому он попросил нового министра здравоохранения Петра Аренбергера создать при министерстве соответствующую экспертную группу.

Первоначально предполагалось, что центр вакцинации в O2 Universum начнет работу на этой неделе. Однако введение центра в эксплуатацию было отложено на месяц до начала мая из-за отсутствия вакцин.

«Я очень рад, что этот центр создается. Это действительно огромный центр, в котором ежедневно прививки смогут делать около 7000 человек, а может и больше», — сказал Бабиш.

В пятницу центр начал работу в пилотном режиме. Сегодня здесь пройдут вакцинацию около 1000 человек, в основном, военнослужащие, полицейские и медицинские работники. При полноценной работе центр сможет обслуживать до 10 000 человек в день.

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Источник: novinky.cz