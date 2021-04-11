В Либерце 15 человек распивали алкоголь в ресторане

В пятницу, 9 апреля, сотрудники таможенной службы обнаружили ресторан, открывшийся для посетителей, несмотря на запрет. Внутри находилось 15 человек, которые распивали алкоголь. Кроме того, в помещении были нелегально установлены игровые автоматы.

Таможенники получили сообщение о работающем ресторане в пятницу вечером. «Войдя в заведение, они обнаружили, что внутри находятся 15 человек, которые употребляли алкогольные напитки», — сказал пресс-секретарь таможенной службы Мартин Сточес.

При досмотре были обнаружены два игровых автомата, на которые у владельца не было разрешения. Автоматы были конфискованы таможней, владельцу ресторана грозит штраф на сумму до 50 миллионов крон.

Полиция также рассматривает материалы дела по факту нарушения правительственных мер. В связи с эпидемией коронавируса все рестораны в Чехии закрыты, они не могут принимать посетителей. Разрешено продавать еду и напитки только через специальное окно, распитие алкоголя в общественных местах запрещено. Штраф за нарушение правительственного постановления грозит не только владельцам заведения, но и посетителям ресторана в Либерце.

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Источник: novinky.cz