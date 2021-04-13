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Осужденному за убийство тигров заводчику из Чехии смягчили наказание

Осужденному за убийство тигров заводчику из Чехии смягчили наказание

420on.cz 242
Окружной апелляционный суд в Либереце смягчил приговор Людвику Бероусеку по делу о незаконном убийстве тигров и торговле частями их тел. Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и отменил штраф.
Осужденному за убийство тигров заводчику из Чехии смягчили наказание

Изначально Бероуска приговорили к двум годам лишения свободы условно с четырехлетней отсрочкой и обязали выплатить 338 тысяч крон. Его подозревали в участии в организованной преступной группе, связанной с черным рынком, в частности, с вьетнамскими торговцами. 

Заводчик тигров удовлетворен решением суда, поскольку в результате он не был признан членом ОПГ. «Я ничего не знал о том, что они делали», — прокомментировал Бероусек.

Уголовное дело касалось убийства животных, которыми Бероусек владел в 2018 году. Как показало вскрытие, один из трех тигров был абсолютно здоров и скончался в результате огнестрельного ранения. Одна пуля была обнаружена ветеринаром в шейном отделе позвоночника, другая — под лопаткой. 

Во вторник в суде адвокат обвиняемого заявил, что Бероусек имел право стрелять в животное, поскольку самец был агрессивен и опасен для сотрудников питомника — тигр убил других самок. По словам адвоката, Бероусек имел право распоряжаться телом тигра по своему усмотрению. 

Заводчик передавал мертвых тигров таксидермисту, который вместе с еще одним фигурантом дела по имени Xuan Vu Le разделывал тела животных и производил из них вино и Masox (бульонный кубик). Все это продавалось, в том числе, и на вьетнамском рынке Сапа в Праге. 

Судья Лукаш Корпас заявил, что суд не считает возражения защиты обоснованными. 

«Преступная деятельность подсудимых подробно задокументирована правоохранительными органами. Подсудимые находились под наблюдением, и было точно зафиксировано, как были расчленены тигры», — сказал судья. 

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Источник: novinky.cz

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Темы
животные суды Чехия Цирк преступность
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