Осужденному за убийство тигров заводчику из Чехии смягчили наказание

Окружной апелляционный суд в Либереце смягчил приговор Людвику Бероусеку по делу о незаконном убийстве тигров и торговле частями их тел. Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и отменил штраф.

Изначально Бероуска приговорили к двум годам лишения свободы условно с четырехлетней отсрочкой и обязали выплатить 338 тысяч крон. Его подозревали в участии в организованной преступной группе, связанной с черным рынком, в частности, с вьетнамскими торговцами.

Заводчик тигров удовлетворен решением суда, поскольку в результате он не был признан членом ОПГ. «Я ничего не знал о том, что они делали», — прокомментировал Бероусек.

Уголовное дело касалось убийства животных, которыми Бероусек владел в 2018 году. Как показало вскрытие, один из трех тигров был абсолютно здоров и скончался в результате огнестрельного ранения. Одна пуля была обнаружена ветеринаром в шейном отделе позвоночника, другая — под лопаткой.

Во вторник в суде адвокат обвиняемого заявил, что Бероусек имел право стрелять в животное, поскольку самец был агрессивен и опасен для сотрудников питомника — тигр убил других самок. По словам адвоката, Бероусек имел право распоряжаться телом тигра по своему усмотрению.

Заводчик передавал мертвых тигров таксидермисту, который вместе с еще одним фигурантом дела по имени Xuan Vu Le разделывал тела животных и производил из них вино и Masox (бульонный кубик). Все это продавалось, в том числе, и на вьетнамском рынке Сапа в Праге.

Судья Лукаш Корпас заявил, что суд не считает возражения защиты обоснованными.

«Преступная деятельность подсудимых подробно задокументирована правоохранительными органами. Подсудимые находились под наблюдением, и было точно зафиксировано, как были расчленены тигры», — сказал судья.

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Источник: novinky.cz