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Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию

Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию

420on.cz 218
​Вакцины для почти 15 000 человек от компании Johnson & Johnson на этой неделе в Чешскую Республику не поступят. Это подтвердили в Твиттере представители правительственного проекта Chytrá karanténa. Производитель вакцины объявил, что приостанавливает поставки препарата против covid-19 в Европе из-за расследования случаев образования тромбов среди привитых жителей США.
Вакцины Johnson & Johnson пока не поступят в Чехию

«К сожалению, после переговоров с Johnson & Johnson мы должны подтвердить, что вакцины от этой компании не поступят на этой неделе в республику. Изначально должны были прийти вакцины почти для 15 тысяч человек. Но штаб-квартира Johnson & Johnson на данный момент прекратила поставки препарата. И это также относится к Чешской Республике», — говорится в сообщении.

Речь идет о расследовании шести случаев тромбоза из общего числа 6,8 миллиона введенных доз вакцины. Европейская комиссия не знала об этом решении и просит Johnson & Johnson дать четкие объяснения.

Первые вакцины от Johnson должны были поступить в чешские клиники 19 апреля. Предполагалось, что это будет 14 400 доз, через неделю — еще 24 000 доз. Всего Чехия заказала у Johnson & Johnson около двух миллионов доз препарата.

Как и в случае с AstraZeneca, хранение вакцины Johnson & Johnson возможно при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Большим преимуществом является введение только одной дозы, но эффективность этой вакцины является самой низкой из одобренных на данный момент препаратов. В клинических испытаниях вакцина J&J имела 67%. По словам вакцинолога Романа Хлибка, векторные вакцины обычно имеют более низкую эффективность. В клинических испытаниях эффективность вакцины AstraZeneca также составляла примерно 60%, тогда как у препаратов Pfizer или Moderna этот показатель составляет более 90%.

Johnson & Johnson не первый производитель вакцин, сокративший поставки в ЕС. В середине марта AstraZeneca объявила о сокращении поставок вакцин в Европу на 73%. К концу марта компания привезла в ЕС 30 миллионов доз вакцины и 100 миллионов — за всю первую половину этого года. При этом в прошлом году Евросоюз подписал с AstraZeneca соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцины, из которых 30 миллионов должны были быть получены к концу 2020 года, 90 миллионов — в первом квартале этого года и 180 миллионов — во втором квартале.

Однако в прошлом году никаких доз не поступило, потому что препарат еще не был одобрен европейскими регулирующими органами.

Moderna также прекратила поставки вакцины в страны Евросоюза без объяснения причин. Например, Германия не получит 878 400 доз вакцины от этой компании. Страны-члены согласились, что ЕС должен увеличить производство вакцин и контролировать их экспорт.

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Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Евросоюз
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