В Пльзеньском районе неизвестный поджег машину украинской предпринимательницы

В ночь на 15 апреля неизвестный поджег дорогой автомобиль Audi A5, принадлежащий украинской женщине-предпринимательнице. Ущерб оценивается в 1,3 миллиона крон.

Фото: Пожарно-спасательная служба Пльзенского края

Автомобиль был припаркован в жилом районе Лосина недалеко от города Пльзень. Огонь полностью уничтожил машину.

«Это был поджог», — подтвердил пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Петр Пончар.

Как выяснило издание Právo, владельцем автомобиля является 36-летняя украинская предпринимательница. В Торговом реестре указано, что она является совладельцем строительной компании. Автомобиль стоял возле ее дома. О пожаре сообщила соседка.

Полиция располагает видеозаписью, на которой преступник запечатлен до начала пожара. Его ищут следователи. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства пожара расследует полиция.

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Источник: novinky.cz

