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ПЦР-тесты подтверждают, что коронавирус в школах Чехии распространяется минимально

ПЦР-тесты подтверждают, что коронавирус в школах Чехии распространяется минимально

420on.cz 186
В чешских школах на этой неделе началось антигенное тестирование учеников на коронавирус. Тесты показали, что распространение вируса между детьми минимально.
ПЦР-тесты подтверждают, что коронавирус в школах Чехии распространяется минимально

В понедельник в школах провели 500 тысяч тестов, положительных результатов — всего несколько сотен. Критики сразу заговорили о неточности антигенных тестов, но результаты подтвердило и ПЦР-тестирование. 

В пражских детских садах 403 ребенка прошли тест ПЦР на основе слюны, один из них был положительным (подтвердилась британская мутация). Весь класс детского сада оказался в карантине.

«Это ребенок, у которого в понедельник был отрицательный результат теста на антиген», — сказал советник мэра Праги 9 Зденек Давидек.

«Пока это первые результаты ПЦР-тестирования, которое мы планируем ввести в наших детских садах и начальных школах, — сказал Давидек. — Более подробная информация появится на следующей неделе, когда ПЦР-тесты будут проходить ученики начальных школ в Праге 9». 

На понедельник, 19 апреля, запланировано проведение ПЦР и антигенного тестирования в четырех местных школах. 

Руководство Краловеградецкого края попросило министра образования Роберта Плагу как можно скорее обеспечить более качественные и щадящие методы тестирования. Министр согласился с тем, что тесты могли бы быть лучше. При этом он считает, что тестирование на антигены в сочетании с ротационной формой обучения позволит замедлить распространение эпидемии. Этой же точки зрения придерживается и министр здравоохранения Петр Аренбергер.

«Академия наук Чехии провела ПЦР-тестирование своих сотрудников, результаты были такие же, как и у тестов на антигены. Все антигенные тесты, с которыми мы работаем, имеют сертификат. Вопрос в том, правильно ли проведена сертификация. Нет четкой методики, как проверить чувствительность теста», — сказал министр.

Тесты ПЦР тоже не могут быть на 100% надежными, чаще всего ошибки встречаются у взрослых. «Если у вас воспаление нижних дыхательных путей, например пневмония, то мазок из носоглотки уже может не дать положительный результат», — пояснил Аренбергер.

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Источник: novinky.cz

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школы Чехия коронавирус дети
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