Полицейские проведут рейды на дорогах Чехии

В среду, 21 апреля, примерно в 800 населенных пунктах по всей Чешской Республике полиция будет контролировать скорость на дорогах. Цель ежегодной акции Speed Marathon — снизить количество аварий и повысить безопасность дорожного движения.

Фото: Policie ČR

В течение всего дня полицейские будут измерять скорость движения автомобилей в населенных пунктах и за их пределами.

«Цель не в том, чтобы выявить как можно больше правонарушений. Мы хотим привлечь внимание к рискам, которые влечет за собой превышение скорости. Ежегодно на дорогах происходят тысячи несчастных случаев, десятки из которых заканчиваются смертью», — заявили в полиции.

Превышение скорости — одна из самых частых причин дорожно-транспортных происшествий. В 2020 году 16% из них произошло по причине нарушения скоростного режима, в авариях погибли 179 человек. Это почти половина от общего числа смертей в ДТП, которые произошли по вине водителей.

В августе прошлого года более 600 сотрудников полиции проводили аналогичные проверки на дорогах. 2281 из 5300 водителей нарушили правила. Разрешенную скорость превысили 1740 из них.

В первом квартале 2021 года в Чехии в ДТП погиб 81 человек, в том числе 32 — из-за несоблюдения скоростного режима.

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Источник: novinky.cz



