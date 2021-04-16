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Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19

Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19

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Андрей Бабиш ожидает, что к лету 2021 года 5,5 млн человек в Чешской Республике сделают прививку от коронавируса.
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19

«Если производители (вакцин) выполнят свои обязательства, к концу июня мы сможем вакцинировать 5,5 миллионов взрослых граждан Чехии или 65% населения республики», — сказал Бабиш. 

В ближайшие недели в Чешскую Республику поступит около одного миллиона доз вакцины Pfizer / BioNTech — больше, чем планировалось раньше. Решение об ускорении поставок препарата приняла Европейская комиссия в среду. 

С 14 апреля на вакцинацию начали регистрировать людей старше 65 лет. 

Уже в конце июня зарегистрироваться смогут жители республики старше 40 лет. Об этом сегодня сообщил глава Минздрава Петр Аренбергер.

В последние дни темпы вакцинации в Чехии увеличиваются. В четверг, 15 апреля, было сделано 68 286 прививок. Более 822 000 людей в стране привиты полностью. Одну дозу вакцины уже получили 1,53 миллиона человек. 

В приоритетном порядке прививки делаются пожилым людям и хроническим больным, медицинским и социальным работникам, учителям и школьному персоналу, сотрудникам критической инфраструктуры.

Вакцинация в Чехии для некоторых групп населения откладывается из-за отсутствия препарата AstraZeneca и отсрочки поставок вакцины Johnson & Johnson.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Андрей Бабиш коронавирус прививки Чехия вакцинация
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