В Праге прошла акция протеста против путинского режима

Активисты движения Kaputin 16 апреля провели в Праге акцию протеста против нарушения прав человека в России. Они потребовали освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального и прекратить военную агрессию в отношении Украины.

Фото: Tom Rimpel

Участники акции установили перед посольством России статую обнаженного президента Владимира Путина на золотом унитазе.

В пятницу около полудня активисты стали вешать на ограждения вокруг здания российского посольства макеты золотых туалетов и золотые ершики. У площади Бориса Немцова они установили статую с надписью «Обнаженный убийца» (Naked Killer).

Напротив, на улице Коруновачни стояли несколько людей с плакатами «Путин, руки прочь от Украины» или «Свободу Навальному». В акции протеста приняли участие 30 человек.

На место прибыла полиция, которая потребовала убрать скандальную статую. Тогда представители Kaputin разобрали «памятник Путину» на части и отвезли в близлежащий парк.

«Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить нашу поддержку простым людям в России и за рубежом и солидарность с жертвами режима Путина», — говорится в сообщении движения Kaputin.

Группа критикует поддержку Россией режимов в Беларуси, Сирии и Бирме, а также концентрацию российских войск на границе с Украиной. Участники акции упомянули и роскошную резиденцию на берегу Черного моря, которая, согласно расследованию команды Навального, принадлежит Путину.

«Возможно, ничто так не символизирует истинную природу нынешних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства, где 13% населения до сих пор не имеют даже собственного туалета», — заявили активисты.

Активисты требуют освободить Навального, которому суд в феврале изменил условный приговор по обвинению в хищении. Навальный должен провести в тюрьме 2,5 года.

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Источник: lidovky.cz