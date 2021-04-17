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В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением

В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением

420on.cz 1696
Институт медицинской информации и статистики (ÚZIS) завершает разработку мобильного приложения, которое позволит всем, кто сделал прививку или получил отрицательный тест на covid-19, посещать рестораны, магазины, массовые культурные и спортивные мероприятия. Свою версию приложения предложила и Торговая палата Чехии, ее начнут тестировать в мае.
В мае жители Чехии смогут ходить в рестораны с мобильным приложением

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер сказал, что приложение ÚZIS готово к использованию, осталось только определить, как именно оно будет работать. Предполагается, что в приложении будет содержаться информация о прививке от covid-19, отрицательном тесте на коронавирус или данные о том, что человек уже переболел covid-19 в последние месяцы. Предполагается, что человек будет считаться “незаразным” даже спустя три месяца после болезни. Министр считает, что  срок можно продлить до полугода. «Входным билетом» в ресторан, магазин, заведения сферы услуг или на массовые мероприятия будет QR-код.

Торговая палата Чешской Республики тоже планирует создать мобильное приложение. ТП хочет договориться с правительством об условиях открытия магазинов и служб, которые при благоприятной эпидемической ситуации возобновят работу с 1 мая. Мобильное приложение могло бы в этом помочь.

«Предприниматели предлагают государству сотрудничество при разработке приложения. Власти должны быть заинтересованы в этом. Участие государства необходимо, так как приложение будет подключено к государственным информационным системам», — сказал Зденек Зайичек, создать системы CzechPoint.

Торговая палата готова запустить приложение с 1 мая. «Мы не обещаем, что оно будет работать идеально. Мы хотим протестировать приложение в мае в избранных заведениях», — сказал глава Торговой палаты Владимир Длоуги. С лета приложение будет работать в полном режиме.

Глава ÚZIS Ладислав Душек сообщил, что переговоры с Торговой палатой уже состоялись. В ТП утверждают, что смогут создать программу, которая будет взаимодействовать с приложением ÚZIS.

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Источник: novinky.cz

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Темы
мобильный телефон коронавирус Чехия магазины рестораны
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