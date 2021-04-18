Семь человек облили кетчупом здание российского посольства в Праге

В ночь на 18 апреля полиция задержала семь человек, которые измазали кетчупом стену посольства России в Праге. Кетчуп символизировал кровь в память о двух жертвах взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы принимали участие сотрудники российских спецслужб. Об этом сообщил порталу Forum24 один из участников акции.

Полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. «На месте мы задержали семь человек. Их подозревают в повреждении чужого имущества», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Утром 18 апреля стена здания уже была очищена.

Вечером в субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть все основания подозревать российские спецслужбы ГРУ в причастности к взрывам складов боеприпасов в Злинском районе Чехии. Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Министр иностранных дел Ян Гамачек уже выдворил 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

В связи с подозрением в причастности российских спецслужб к взрывам чешская полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами — Александра Петрова и Руслана Боширова. Осенью 2014 года, когда произошли взрывы, они, предположительно, находились в Чехии. Полиция опубликовала их фотографии. На них те же мужчины, которые подозреваются в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

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Источник: ceskenoviny.cz

