В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19

Уволенный директор не отказывается от своего решения, он убежден, что поступил правильно. Несколько юристов предложили ему помощь. По словам Млейнковой, у мэрии не было выбора, поскольку даже после предупреждений, которые школа получила от гигиенической станции, ничего не изменилось.
Школа привлекла внимание общественности еще на прошлой неделе. Директор нарушил постановления Министерства здравоохранения — он разрешил тем детям, родители которых выступают против проведения тестирования на covid-19, присутствовать на занятиях. В школе ходили 44 ребенка, которые не прошли обязательное тестирование.
Родители поддерживают действия директора, они написали открытое письмо в городской совет с призывом отложить увольнение директора. Они также готовят коллективный иск против государства. Родители считают, что правительство лишает их возможности выбирать и заставляет отправлять детей на тестирование. В понедельник, 19 апреля, около 300 человек собрались на митинг в поддержку директора школы.
Сам Иван Семецки заявил, что меры правительства затрагивают основные права граждан: «Они запрещают детям ходить в школу и лишают родителей права принимать решения о своих детях». Кроме того, Семецки считает, что школы превращаются в центры тестирования, а это неправильно.
Большинство родителей не сопротивляются проведению тестов на covid-19, отказываются менее трети из них. «Из всех, кто прошел тестирование, ни один не был положительным», — сказал Семецки ČTK в понедельник.
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Источник: ČTK