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В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19

В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19

420on 609
В городе Семили Либерецкого края уволили директора вальдорфской школы Ивана Семецкого, который разрешил детям ходить на занятия без тестов на коронавирус. Городской совет обсуждал его увольнение до поздней ночи, решение было единодушным. Об этом сообщила мэр Йитка Млейнкова на официальном сайте г. Семили.
В Чехии уволили директора школы, который сопротивлялся обязательному тестированию на covid-19

Уволенный директор не отказывается от своего решения, он убежден, что поступил правильно. Несколько юристов предложили ему помощь. По словам Млейнковой, у мэрии не было выбора, поскольку даже после предупреждений, которые школа получила от гигиенической станции, ничего не изменилось.  

Школа привлекла внимание общественности еще на прошлой неделе. Директор нарушил постановления Министерства здравоохранения — он разрешил тем детям, родители которых выступают против проведения тестирования на covid-19, присутствовать на занятиях. В школе ходили 44 ребенка, которые не прошли обязательное тестирование. 

Родители поддерживают действия директора, они написали открытое письмо в городской совет с призывом отложить увольнение директора. Они также готовят коллективный иск против государства. Родители считают, что правительство лишает их возможности выбирать и заставляет отправлять детей на тестирование. В понедельник, 19 апреля, около 300 человек собрались ​​на митинг в поддержку директора школы. 

Сам Иван Семецки заявил, что меры правительства затрагивают основные права граждан: «Они запрещают детям ходить в школу и лишают родителей права принимать решения о своих детях». Кроме того, Семецки считает, что школы превращаются в центры тестирования, а это неправильно. 

Большинство родителей не сопротивляются проведению тестов на covid-19, отказываются менее трети из них. «Из всех, кто прошел тестирование, ни один не был положительным», — сказал Семецки ČTK в понедельник.

 

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Источник: ČTK

 
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Темы
Министерство образования образование Чехия коронавирус
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