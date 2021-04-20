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21 апреля в Праге пройдет акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными

21 апреля в Праге пройдет акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными

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В среду, 21 апреля, в Праге пройдет акция солидарности — марш «Вместе против диктатур». После марша организаторы планируют провести митинг.
21 апреля в Праге пройдет акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными

Сбор участников акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных на Малостранской площади планируется на 18:00. Затем собравшиеся пройдут от Малостранской площади до площади Яна Палаха через Карлов мост. В 19:00 у Рудольфинума (Rudolfinum) начнется митинг, на котором выступит мэр Праги. Организатор марша — современный российский художник, общественный деятель и устроитель культурных акций чешско-русской направленности в Праге «KULTURUS»‎ Антон Литвин. 

«Мы в Праге не раз ходили на акции солидарности. Мы поддержали освобождение Олега Сенцова, крымских татар, российских и белорусских гражданских активистов, журналистов и, в общем, всех репрессированных за их гражданскую позицию. 21 апреля в Праге мы выйдем на марш “Вместе против диктатур”», — говорится в обращении, опубликованном на странице акции в Facebook. 

В этот же день в России и по всему миру пройдут митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, который продолжает голодовку в колонии. Его состояние критическое. Российское руководство не пускает к нему врачей. Сейчас все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подвергаются обыскам и арестам. 26 апреля Московский городской суд будет рассматривать иск о признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, «экстремистскими». 

«В Беларуси продолжается волна репрессий, где фальсифицируются доказательства преступлений оппозиции. Кремль выдал белорусскому КГБ двух оппозиционеров, тем самым подтвердив, что два диктаторских режима действуют синхронно», — пишут организаторы пражского марша.

В пятницу, 16 апреля, французская газета Le Monde и британский журнал The Economist опубликовали на своих страницах письмо-обращение от деятелей культуры со всего мира к Владимиру Путину. 

«Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение», — говорится в письме.

Сначала под ним подписались 78 зарубежных артистов, художников и музыкантов. К сегодняшнему дню подписей уже 112. Подписи поставили кинорежиссер Педро Альмодовар, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, певица Джейн Биркин, историк Адам Михник, музыкант Том Йорк, писательница Джоан Роулинг,  актеры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и Дэвид Духовны и многие другие. 

 
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Темы
оппозиция Чехия Россия протест политика митинг Путин
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