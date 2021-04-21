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В год пандемии коронавируса аэропорт Праги обслужил на 79% меньше пассажиров

В год пандемии коронавируса аэропорт Праги обслужил на 79% меньше пассажиров

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Индустрия авиаперевозок переживает серьезный кризис из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2021 года аэропорт Рузине в Праге обслужил 251 000 пассажиров. Это на 90% меньше, чем в докризисный период.
В год пандемии коронавируса аэропорт Праги обслужил на 79% меньше пассажиров

Коронавирусный кризис в Чехии развернулся в марте прошлого года. Снижение загруженности аэропорта на 90% сохраняется на протяжении всего периода пандемии. В первом квартале 2021 года аэропорт отправил только 6943 рейса.

В прошлом году из Праги пассажиры чаще всего летали в Лондон или Москву, сейчас самым популярным направлением стал Дубай. Следом за ним идет Амстердам и египетская Хургада.

Сейчас из пражского аэропорта летают регулярные рейсы двух десятков авиакомпаний по более чем 30 направлениям. Налажено сообщение с важными европейскими городами — Амстердамом, Парижем и Франкфуртом, которые выступают ключевыми транзитными пунктами. 

Ожидается, что в ближайшие месяцы аэропорт возобновит полеты по летним направлениям. Среди них Хорватия, Греция и Мальта.

«Мы на связи с авиакомпаниями, полеты по Европе будут возобновляться в зависимости от развития ситуации. Авиакомпании очень быстро среагируют на возросший спрос, если правила начнут ослабевать и упрощаться», — прокомментировала Катержина Павликова, пресс-секретарь пражского аэропорта.

В прошлом году аэропорт Рузине имени Вацлава Гавела обслужил 3,66 миллиона пассажиров, что на 79% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за последние 25 лет.

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Источник: novinky.cz
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