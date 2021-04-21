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Пять граждан Чехии подозреваются в терроризме

Пять граждан Чехии подозреваются в терроризме

420on.cz 716
Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в ночь на 21 апреля задержали пять граждан Чехии. Их подозревают в в совершении террористических актов.
Фото: Profimedia
Пять граждан Чехии подозреваются в терроризме

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в ночь на 21 апреля задержали пять граждан Чехии. Их подозревают в в совершении террористических актов на территории Украины. 

«Полиция расследует уголовные дела по подозрению в совершении террористического акта, в финансировании и пропаганде терроризма. Эти дела связаны с участием чешских граждан в боевых действиях на востоке Украины на стороне так называемой Донецкой Народной Республики», — сказал главный государственный прокурор Чехии Мартин Билы. Обвинение пока никому не предъявлено.

По данным портала Aktuálně.cz, задержанные были членами военизированной группы, которая организовывала поездки чехов на Украину для борьбы на стороне пророссийских сепаратистов. Их деятельность поддерживали сотрудники разведки ГРУ из посольства России в Праге, недавно депортированные из страны.

Полиция установила, что один из членов группировки в прошлом выезжал на Донбасс, где должен был принять участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. После его возвращения объединение организовало сбор средств для отправки людей в зону боевых действий.

Пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей заявил, что уголовное преследование задержанных лиц не имеет прямого отношения к делу о шпионаже вокруг взрыва склада боеприпасов в Врбетице.

Чешские суды уже наказывали за аналогичные дела. В 2019 году Эрик Эшта получил условное наказание за помощь пророссийским сепаратистам в Украине. Максимальное наказание за службу в иностранных вооруженных силах составляет 5 лет лишения свободы. 

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
полиция терроризм Чехия Украина События на Украине
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