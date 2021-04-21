Чехия закрыла консульства в России

19 апреля закрылось генеральное консульство в Москве, 21 апреля — перестало принимать заявки на долгосрочные визы
консульство в Санкт-Петербурге . Заявления на туристические визы не принимаются уже больше года.
Консульство в Екатеринбурге пока еще продолжает работать, но заявления могут подать только граждане, имеющие прописку в этом регионе.
Решение о закрытии консульства в Екатеринбурге сейчас принимается на высшем дипломатическом уровне.
Новость подготовлена в партнёрстве к компанией Red Panda.