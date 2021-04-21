Чехия закрыла консульства в России

В связи с обострившимися отношениями между Чехией и Россией чешская сторона приняла решение о закрытии консульских отделов на территории РФ.

19 апреля закрылось генеральное консульство в Москве, 21 апреля — перестало принимать заявки на долгосрочные визы

консульство в Санкт-Петербурге . Заявления на туристические визы не принимаются уже больше года.

Консульство в Екатеринбурге пока еще продолжает работать, но заявления могут подать только граждане, имеющие прописку в этом регионе.

Решение о закрытии консульства в Екатеринбурге сейчас принимается на высшем дипломатическом уровне.



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