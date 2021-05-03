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Консульства Чехии в России работают в ограниченном режиме

Консульства Чехии в России работают в ограниченном режиме

420on.cz 9435
В связи с обострившимися отношениями между Чехией и Россией чешская сторона приняла решение об ограничении работы консульских отделов на территории РФ. Консульство в Санкт-Петербурге временно не принимает заявления. Консульский отдел в Москве и Екатеринбурге работают в ограниченном режиме.
Консульства Чехии в России работают в ограниченном режиме

Консульский Отдел Посольства Чешской Республики в Москве частично возобновляет свою деятельность. С 26 апреля возобновляется прием документов на выдачу предоставленных виз. «Для получения предоставленной визы не требуется предварительная регистрация. Заявитель является в Консульский отдел в любой рабочий день с 13.00 до 14 часов и приносит с собой документы, указанные в сообщении Консульского отдела о том, что его заявление удовлетворено, полученном по электронной почте», — говорится на сайте Консульства.

Напоминаем, что 19 апреля закрылось генеральное консульство в Москве, 21 апреля — перестало принимать заявки на долгосрочные визы консульство в Санкт-Петербурге. Заявления на туристические визы не принимаются уже больше года. 

С 3 мая генеральное консульство Чешской Республики в городе Екатеринбурге временно приостановило регистрацию на долгосрочную визу/долговременное пребывание с целью обучения. Это связано с количеством заявителей — все свободные места уже заняты.  Регистрация заявлений с целью воссоединение семьи пока продолжается. «Подача заявлений, а также выдача уже одобренных виз производится в строгом соответствии с территориальной сферой деятельности консульских отделов Чешской Республики на территории Российской Федерации». 

Российский визовый центр в Праге возобновил свою работу с 21 апреля 2021 года с сокращенным графиком. Теперь обычные и срочные заявления принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 11:00, с 11:00 до 12:00 осуществляется прием заявлений только с услугой Prime Time. 
 
Новость подготовлена в партнёрстве к компанией Red Panda.

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Темы
Россия Чехия кризис консульство
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