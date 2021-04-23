Правительство Чехии утвердило план снятия коронавирусных ограничений

План предусматривает шесть этапов отмены противоэпидемических мер.
Шаг 1. С 12 апреля (уже действует)
Разрешена работа магазинов по продаже канцелярских товаров, одежды и обуви для детей. В ограниченном режиме открыты зоопарки и ботанические сады, а также фермерские рынки на открытом воздухе.
В рамках этого этапа в ближайшее время планируется сделать доступными для посетителей открытые площадки музеев и выставок.
Шаг 2. С 3 мая (при условии, что до 26 апреля не ухудшится эпидемиологическая ситуация):
– откроются заведения в сфере услуг по уходу за телом (парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, массажные кабинеты и др.). Присутствовать в салоне смогут только два человека, оба должны будут иметь негативный тест на коронавирус (ПЦР или антигенный), необходимо носить респираторы. Тату-салоны пока останутся закрытыми;
– услуги по уходу за животными;
– магазины розничной торговли и уличные рынки непродовольственных товаров откроются при условии, что заболеваемость по стране ниже 100 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей за последние 7 дней;
– возобновят работу санатории, но только для людей, которые переболели коронавирусом. В регионах, где количество заболевших не превышает 100 человек на 100 тысяч жителей, откроются музеи, галереи и другие культурные объекты, однако там нельзя будет проводить групповые экскурсии;
Шаг 3. При показателе менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей:
– смогут работать все остальные заведения сферы услуг. Количество участников на свадьбах и похоронах будет увеличено до 30 человек.
Шаг 4. Менее 75 случаев на 100 тысяч жителей за последние 7 дней:
– люди смогут посещать кино, театры и концерты на открытом воздухе при соблюдении эпидемиологических требований;
– откроются замки, крепости;
– уличные террасы ресторанов;
– отели и пансионаты будут принимать гостей, но посещаемость должна составлять не более 25% от общей вместимости;
– будут разрешены занятия спортом на улице в группах до 20 человек;
– на свадьбах и похоронах смогут присутствовать в помещении не более 30 человек, на свежем воздухе — 50 человек.
Шаг 5. Менее 50 случаев на 100 тысяч жителей:
– откроются бассейны, сауны, велнес-центры, для посещения будет необходим отрицательный тест на коронавирус;
– концерты и театральные представления можно будет проводить в помещениях, но с ограничениями;
– откроются рестораны, но там также будет необходим отрицательный тест на covid-19;
– на свадьбах и похоронах смогут присутствовать в помещении не более 100 человек, на свежем воздухе — 250 человек;
– спортом можно будет заниматься во внутренних помещениях при наличии негативного теста.
Шаг 6. Менее 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 7 дней:
– правительство смягчит требования о ношении медицинских масок и респираторов. Подробности станут известны позже.
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Источник: novinky.cz