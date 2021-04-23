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Андрей Бабиш: к концу августа все жители Чехии смогут пройти вакцинацию от covid-19

Андрей Бабиш: к концу августа все жители Чехии смогут пройти вакцинацию от covid-19

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К концу августа все желающие в Чехии смогут пройти вакцинацию. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, вакцин хватит для всего взрослого населения республики.
Фото: Vlada.cz
Андрей Бабиш: к концу августа все жители Чехии смогут пройти вакцинацию от covid-19

«Мы активно проводим вакцинацию, и есть большая надежда, что к концу июня будут привиты более 5,6 миллиона наших сограждан. Надеемся, что не позднее конца августа мы проведем вакцинацию всех заинтересованных лиц», — сказал Бабиш на пресс-конференции.

По данным на 23 апреля в Чешской Республике введено 2 647 527 доз вакцины от коронавируса. 924 909 человек уже получили обе дозы.

С 23 апреля регистрироваться на прививки могут люди старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Петра Аренбергера, правительство планирует еженедельно снижать эту границу на пять лет. «Со следующей недели в республику поступит гораздо больше вакцин, особенно от Pfizer/BioNTech», — добавил он.

На этой неделе в Чехию прибыла первая партия вакцины от Johnson & Johnson. Прививать этим препаратом будут врачи общей практики. До конца года в страну поступят около 2,2 миллиона доз этой вакцины.

За последнюю неделю Государственный институт по контролю за лекарственными средствами сообщил о восьми смертельных случаях, которые могут быть связаны с вакцинацией. Всего с начала вакцинации таких случаев зарегистрировано 47. Институт также зафиксировал 3399 побочных эффектов от вакцины (на 308 больше, чем неделю назад) в течение последних  семи дней. Наиболее частые из них — высокая температура, озноб, слабость, аллергические реакции или боль в месте инъекции, симптомы гриппа.

В целом эпидемиологическая ситуация в Чехии продолжает улучшаться. За последние сутки выявлено 2942 новых случаев заболевания — это самый низкий показатель с сентября 2020 года.  Госпитализировано 3909 человек, из них 862 — в тяжелом состоянии. Минздрав Чехии представил (ссылка)  подробный план снятия противоэпидемических мер. Отмена ограничений будет зависеть от количества новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние семь дней, поэтому точные сроки правительство не называет. Ограничения будут снимать поэтапно. Решение о каждом этапе будет приниматься в понедельник, а в четверг правительство будет его утверждать.

Источник: novinky.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Андрей Бабиш правительство коронавирус
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