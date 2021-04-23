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Студентов в Чехии обязали сдавать антигенные тесты раз в неделю

Студентов в Чехии обязали сдавать антигенные тесты раз в неделю

420on 292
С 24 апреля большинство университетов и общежитий в Чехии обязали студентов делать антигенные тесты на коронавирус каждую неделю.
Студентов в Чехии обязали сдавать антигенные тесты раз в неделю

Без негативного результата антигенного теста студентам запрещается входить в здание университета или общежития. При этом тестирование в лабораториях проводится бесплатно только для граждан Чехии или для иностранцев с государственной страховкой VZP. Иностранные студенты обязаны оплачивать тестирование самостоятельно.

Общежития

Большинство общежитий не требуют от студентов результатов именно лабораторного теста. Принимаются результаты экспресс-тестов. Такие наборы для самотестирования можно купить в аптеках, онлайн-магазинах или прямо на ресепшене общежития. Студенту достаточно заполнить čestné prohlášení, чтобы подтвердить результат.

Университеты

Университеты принимают исключительно результаты тестирования, проведенного в лабораторных условиях. Стоимость теста у терапевта или в пункте сдачи (odběrovém místě) составляет в среднем 350 крон. ČZU планирует тестировать своих студентов бесплатно на парковке перед университетом, однако информация еще не подтверждена официально.

Карлов Университет предлагает иностранным студентам пройти бесплатное тестирование в специально оборудованной лаборатории на Альбертове. Информация по остальным вузам уточняется.

Страховые компании

Коммерческие страховые компании отказались оплачивать антигенные тесты, поскольку государство не будет выделять деньги на тестирование для иностранцев. С мая компания Red Panda планирует частично покрывать расходы на антигенные тесты или предоставлять их бесплатно своим клиентам в собственной клинике. 

Для уточнения информации можно обратиться напрямую к представителям компании в Telegram.  

 

Новость подготовлена в партнёрстве к компанией Red Panda.

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Темы
Прага на русском студенты Чехия коронавирус
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