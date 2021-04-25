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Петр Аренбергер: салоны красоты откроются 3 мая

Петр Аренбергер: салоны красоты откроются 3 мая

420on.cz 781
Магазины и заведения сферы услуг будут открываться во всех регионах одновременно. 3 мая без каких-либо ограничений возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны и другие заведения, предоставляющие услуги по уходу за телом. Об этом министр здравоохранения Петр Аренбергер сообщил в интервью изданию Právо.
Петр Аренбергер: салоны красоты откроются 3 мая

Минздрав планирует открыть магазины по всей стране при условии, что в республике будет менее 100 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Туристические объекты на открытом воздухе ранее уже возобновили работу.  Открылись также зоопарки и ботанические сады. 

Заниматься спортом на улице сейчас можно в небольших группах по двое. На одной площадке таких групп может быть шесть, но все спортсмены обязаны соблюдать десятиметровую дистанцию. С 26 апреля дистанцию планируется сократить до шести метров, сообщил глава Минздрава. При этом сами спортсмены отмечают, что соблюдать это требование очень сложно.

«Мы обсудили это с экспертами, в ближайшие недели мы доработаем меры. Занятия спортом в парах были компромиссом. Эпидемиологи хотели как-то определить безопасное расстояние, чтобы, например, на футбольном поле было не два человека, а больше. Первые шаги были направлены на то, чтобы население больше двигалось, чтобы люди могли тренироваться в парах и смогли подготовиться к дальнейшему снятию ограничений», — Петр Аренбергер.

Глава Минздрава сообщил, что государство закупило тесты для школ до конца мая. Чешским компаниям ведомство также рекомендовало приобрести тесты для сотрудников на месяц вперед. 

Сейчас обсуждается возможность проведения более точного ПЦР-тестирования как в школах, так и на спортивных, массовых и культурных мероприятиях.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения магазины
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