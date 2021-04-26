Толпы в зоопарках Чехии. В Праге ограничили вход, в Оломоуце перекрыли движение на дорогах

Тысячи людей на прошедших выходных пришли в пражский зоопарк. В отдельные часы посещаемость превысила 4000 человек, что является максимальной допустимой границей из-за противоэпидемических требований. Вход в зоопарк был временно закрыт, образовались очереди.

Фото: Zoo Praha

После почти четырехмесячного закрытия из-за эпидемии коронавируса ботанические и зоологические сады в Чехии возобновили работу с 12 апреля. Внутренние павильоны закрыты, а количество посетителей ограничено — зоопарк может быть заполнен только на 20% от общей вместимости. Билеты в зоопарк и ботанический сад можно приобрести онлайн.

По словам пресс-секретаря пражского зоопарка Люции Доседеловой, в воскресенье, 25 апреля, до 17:00 зоопарк посетили 7332 человека. «Ровно в 10:51 нам пришлось закрыть вход в зоопарк на несколько минут из-за превышения количества посетителей», — сказала она. В субботу в зоопарк пришли свыше 8000 человек, количество гостей пришлось также ограничивать. Пресс-секретарь посоветовала людям перед поездкой в зоопарк следить за текущим количеством посетителей — эти данные регулярно обновляются на сайте.

Пресс-секретарь пражского ботанического сада Михаэла Бичикова сообщила, что в субботу в сад пришло около 3800 человек. Очередей на входе не было. На территории ботанического сада сейчас можно увидеть цветущую сакуру, магнолию или клумбы с нарциссами, тюльпанами и другими весенними цветами.

За минувшие выходные Оломоуцкий зоопарк посетили свыше 10 тысяч человек (5700 — в субботу и 4800 — в воскресенье). В связи с наплывом посетителей 24 апреля на Святом Копечке было остановлено движение транспорта, полиции пришлось перекрыть проезжую часть примерно на полтора часа. Все места на парковке были заняты.

«Лимит не был превышен. Одновременно в зоопарке находились не более 3000 человек», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Ивета Гронска. Она добавила, что из-за пандемии коронавируса за последние шесть месяцев убытки зоопарка превысили 14 миллионов крон.

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Источник: seznamzpravy.cz