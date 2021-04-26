Минздрав Чехии: медицинские маски придется носить и летом

В понедельник, 26 апреля, министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер заявил, что “масочный” режим продлится и летом. Жители республики будут обязаны носить маски в помещении, а при большом скоплении людей — и на улице.

Фото: Fotobanka Unsplash

«Нам, вероятно, придется привыкнуть к тому, что в помещениях медицинские маски или респираторы будут нашими спутниками», — сказал Аренбергер в программе Epicentrum для Blesk.cz. Министр считает, что “масочный” режим летом нужно соблюдать и на открытом воздухе в том случае, если в одном месте собирается много людей.

«Мы хотим обсудить с эпидемиологами, в каких случаях ношение медицинских масок на улицах будет необходимо», — сказал он, добавив, что маски, скорее всего, придется носить в ситуациях повышенного риска распространения инфекции.

Петр Аренбергер несколько раз упоминал, что тенденция улучшения эпидемиологической ситуации нестабильная. Кривая заболеваемости в любой момент может резко пойти вверх, поэтому людям не стоит расслабляться.

Минздрав продолжает настаивать на использовании средств защиты дыхательных путей в связи с появлением новых мутаций. Недавно в Чехии подтвердилось присутствие индийского штамма коронавируса, ранее были обнаружены южноафриканский и бразильский штаммы.

По мнению министерства, на улице можно будет использовать обычную медицинскую маску, респираторы на открытом воздухе не нужны. При этом Аренбергер отметил, что медицинская маска защищает от распространения инфекции только окружающих, тогда как респиратор защищает и человека, который его носит.

Руководитель междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям Петр Смейкал также прокомментировал ситуацию. Он считает, что маски и респираторы жителям Чехии придется носить еще долго — как минимум до тех пор, пока большая часть населения не будет вакцинирована.

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Источник: seznamzpravy.cz