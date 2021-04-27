В ночь на 28 апреля жители Чехии смогут увидеть суперлуну

В ночь с понедельника на вторник в небе над Чехией была видна суперлуна. В среду, 27 апреля, жители республики снова смогут наблюдать суперлуние. Луна окажется в перигее — на расстоянии в 357 370 километров от Земли. Ближе к Земле в нынешнем году она уже не будет.

Лучше всего полнолуние наблюдать при восходе и закате, когда Луна приобретает огромные размеры.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Видимый диск суперлуны на 14% больше и на 30% ярче диска мини-луны — той, которая видна с максимального расстояния от Земли.

Минимальное расстояние между Землей и Луной составляет 356 400 километров, максимальное — 406 700 километров. По словам астрофизиков, еще одно суперлуние ожидает нас 26 мая в 13 часов, когда Луна будет находиться от Земли на расстоянии в 357 300 километров. Однако в мае мы ее не увидим — Луна будет за горизонтом.

Апрельское полнолуние в этом году называют «розовым». Название происходит от старых ежегодников американских фермеров, которые по-разному именовали каждое полнолуние в году. Апрельское получило свое название от декоративных цветов — розовых флоксов шиловидных, распускающихся в этот период.

Фото: Roman Valný

Источник: novinky.cz