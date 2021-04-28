Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы

3 мая в Чехии возобновят работу парикмахерские, маникюрные салоны и другие заведения, предоставляющие услуги по уходу за телом.
«Мне удалось реализовать свое первоначальное предложение, чтобы мы могли использовать результаты тестов с работы или из школы при посещении парикмахерских, салонов маникюра, педикюра, массажа и др. После заседания правительства в четверг я более подробно представлю эту схему», — сказал министр.
По новым правилам в салонах красоты одновременно смогут присутствовать только два человека — работник и клиент. Посетители обязаны предъявлять негативный тест на коронавирус — ПЦР или антигенный. Правительство первоначально решило, что тест должен быть сделан только в сертифицированной точке отбора проб, а результата теста с места работы недостаточно.
Тест на антиген будет действителен в течение 72 часов, тест ПЦР — в течение семи дней. Людям, которые вакцинированы или переболели коронавирусом, тест не нужен.
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Источник: novinky.cz