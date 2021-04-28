На стене одного из зданий в Праге появилась гигантская картина, которая очищает воздух

​В конце апреля на здании бывшего предприятия Tesla Holešovice появилось гигантское изображение нахмурившейся девушки, неравнодушной к текущим экологическим проблемам. Портрет нарисован специальными минеральными красками, которые очищают воздух от вредных веществ.

Фото: prazska.drbna.cz

Автор картины — канадский художник чешского происхождения Давид Страуцц, долгое время работавший в Праге. Изображение на стене здания занимает площадь около 350 квадратных метров.

«Девушка решает разные жизненные и экологические вопросы, она не грустная и не счастливая, что-то среднее», — рассказал художник. Работа создавалась девять дней. На нее израсходовали 130 килограммов специальной краски, разработанной в Италии, которая улучшает качество воздуха.

Краски из минералов работают по принципу фотокатализа. Когда солнечные лучи попадают на краску, она активируется и начинает химически разлагать вредные вещества. Краска помогает расщеплять оксиды азота и летучие органические соединения из воздуха на безвредные молекулы соли.

350 квадратных метров картины работают как лес такой же площади. Ежедневно изображение может поглощать из воздуха до 15 кг загрязняющих веществ.

Изображение останется на стене Tesla Holešovice до конца лета, потом должна начаться реконструкция всего здания. Стоимость проекта составила около одного миллиона крон.

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Источник: novinky.cz