Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.91
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01n 15 °C
Глава Минздрава Чехии объяснил, что ждёт тех, кто не получит вакцину до осени

Глава Минздрава Чехии объяснил, что ждёт тех, кто не получит вакцину до осени

420on.cz 340
Люди, которые не сделают прививку от коронавируса, должны будут проходить тестирование на covid-19 и после летних каникул, если эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Без негативного теста они не смогут пользоваться различными услугами. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.
Фото: Pixabay
Глава Минздрава Чехии объяснил, что ждёт тех, кто не получит вакцину до осени

На заседании парламентского комитета по здравоохранению Петр Аренбергер признал, что даже после вакцинации 70% населения до конца августа, останется ещё 30% граждан, которые должны будут делать тесты на коронавирус. 

«Эта категория населения или будет вакцинирована, или будет регулярно делать тесты», — пояснил он.

Глава Минздрава сообщил, что осенью, возможно, начнётся вакцинация детей и остальных граждан, которым по разным причинам не удалось сделать прививки раньше.

Но даже в этом случае останется примерно 15% жителей страны, которым придётся делать тесты на коронавирус. 

В настоящее время эпидемия коронавируса идет на спад. Репродуктивное число R держится на уровне от 0,6 до 0,7. Вирус Болезнь переместился в восточную часть республики, плохая ситуация в Злинском крае. В Карловарском и Краловеградецком регионах распространение инфекции замедлилось.

При благоприятном развитии ситуации правительство планирует смягчить ограничительные меры в Праге и Среднечешском крае. Следом за этими регионами на очереди Либерецкий край. Прежде всего, будут открыты детские сады для всех детей, а также вторая ступень начальной школы. 

Чтобы это случилось, средний показатель за неделю должен быть ниже 100 новых случаев заболевания на 100 000 жителей. Текущий средний показатель по Чешской Республике составляет 151, в Злинском крае — свыше 225, в Праге — 116, в Либерецком крае — 136, в Среднечешском — 138.

Аренбергер также признал, что обещанные им 100 000 прививок в день — нереальный показатель.

«Я был слишком оптимистичен. В действительности мы сможем делать от 70 до 80 тысяч прививок в день», — сказал Аренбергер.

  • Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
прививки коронавирус вакцинация Чехия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Андрей Бабиш: к концу августа все жители Чехии смогут пройти вакцинацию от covid-19
23.04.2021 10:03 Общество
Андрей Бабиш: к концу августа все жители Чехии смогут пройти вакцинацию от covid-19
2505
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
17.04.2021 17:45 Политика
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
2625
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
16.04.2021 15:14 Общество
Андрей Бабиш: к июлю 65% населения Чехии получит вакцину от covid-19
2302
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V
14.04.2021 16:32 Политика
Ян Гамачек полетит в Москву, чтобы договориться о покупке вакцины Sputnik V
2168
Последние новости:
28
апреля
Депутаты Европарламента обсуждают коллективную высылку дипломатов РФ
28.04.2021 14:30 Общество
Депутаты Европарламента обсуждают коллективную высылку дипломатов РФ
1316
Россия высылает дипломатов из Словакии и прибалтийских стран
28.04.2021 13:31 Политика
Россия высылает дипломатов из Словакии и прибалтийских стран
778
На стене одного из зданий в Праге появилась гигантская картина, которая очищает воздух
28.04.2021 11:04 Общество
На стене одного из зданий в Праге появилась гигантская картина, которая очищает воздух
1546
Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы
28.04.2021 09:20 Общество
Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы
780
27
апреля
В Чехии пройдет общенациональная акция протеста против действий президента
27.04.2021 20:35 Общество
В Чехии пройдет общенациональная акция протеста против действий президента
3522
Минздрав Чехии объяснил, как будут проходить проверки на covid-19 в салонах красоты
27.04.2021 15:58 Общество
Минздрав Чехии объяснил, как будут проходить проверки на covid-19 в салонах красоты
2955
Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии
27.04.2021 14:08 Политика
Сенаторы хотят подать в суд на президента Чехии
2162
В ночь на 28 апреля жители Чехии смогут увидеть суперлуну
27.04.2021 09:49 Общество
В ночь на 28 апреля жители Чехии смогут увидеть суперлуну
3142
В трех регионах Чехии откроются галереи и музеи
27.04.2021 08:49 Общество
В трех регионах Чехии откроются галереи и музеи
1752
26
апреля
Правительство Чехии запретило поездки в Индию
26.04.2021 20:34 Общество
Правительство Чехии запретило поездки в Индию
1060


Мобильная версия