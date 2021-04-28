Глава Минздрава Чехии объяснил, что ждёт тех, кто не получит вакцину до осени

Люди, которые не сделают прививку от коронавируса, должны будут проходить тестирование на covid-19 и после летних каникул, если эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Без негативного теста они не смогут пользоваться различными услугами. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер.

Фото: Pixabay

На заседании парламентского комитета по здравоохранению Петр Аренбергер признал, что даже после вакцинации 70% населения до конца августа, останется ещё 30% граждан, которые должны будут делать тесты на коронавирус.

«Эта категория населения или будет вакцинирована, или будет регулярно делать тесты», — пояснил он.

Глава Минздрава сообщил, что осенью, возможно, начнётся вакцинация детей и остальных граждан, которым по разным причинам не удалось сделать прививки раньше.

Но даже в этом случае останется примерно 15% жителей страны, которым придётся делать тесты на коронавирус.

В настоящее время эпидемия коронавируса идет на спад. Репродуктивное число R держится на уровне от 0,6 до 0,7. Вирус Болезнь переместился в восточную часть республики, плохая ситуация в Злинском крае. В Карловарском и Краловеградецком регионах распространение инфекции замедлилось.

При благоприятном развитии ситуации правительство планирует смягчить ограничительные меры в Праге и Среднечешском крае. Следом за этими регионами на очереди Либерецкий край. Прежде всего, будут открыты детские сады для всех детей, а также вторая ступень начальной школы.

Чтобы это случилось, средний показатель за неделю должен быть ниже 100 новых случаев заболевания на 100 000 жителей. Текущий средний показатель по Чешской Республике составляет 151, в Злинском крае — свыше 225, в Праге — 116, в Либерецком крае — 136, в Среднечешском — 138.

Аренбергер также признал, что обещанные им 100 000 прививок в день — нереальный показатель.

«Я был слишком оптимистичен. В действительности мы сможем делать от 70 до 80 тысяч прививок в день», — сказал Аренбергер.

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Источник: seznamzpravy.cz