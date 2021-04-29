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SÚKL не смог оценить качество и безопасность вакцины Sputnik V

SÚKL не смог оценить качество и безопасность вакцины Sputnik V

420on.cz 422
Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Чехии (SÚKL) не смогло оценить эффективность и безопасность российской вакцины Sputnik V. Производитель препарата предоставил только часть документов, которые требуются в таких случаях, сообщила директор SÚKL Ирена Сторова.
Фото: Кирилл Шутилин
SÚKL не смог оценить качество и безопасность вакцины Sputnik V

«В материалах нет никаких подробностей, касающихся производства вакцины или ее качества», — сказала Сторова. Поэтому SÚKL не может определить, насколько препарат безопасен. Нужно ждать, пока производитель предоставит дополнительные документы, в том числе Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

После вступления в должность нынешний министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил, что неутвержденные препараты, в том числе вакцина Sputnik V, могут быть использованы только для проведения клинических исследований в Чешской Республике.

«До сих пор не было ни одного запроса на клиническое исследование. Мы изучили материалы по российской вакцине и отправили наши замечания, но пока не получили обратной связи», — сказала Сторова.

Документация по российской вакцине, которую получил SÚKL, содержала десятки страниц. Иногда количество страниц в документах по  аналогичным препаратам составляет десятки тысяч страниц, отмечает SÚKL.

Вакцина Sputnik V еще не получила одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое, помимо прочего, оценивает безопасность лекарств. Использование российской вакцины без одобрения EMA поддерживал президент Чехии Милош Земан. 25 апреля он сказал, что будет настаивать на внедрении российской вакцины, если в республике будет недостаток препаратов от других производителей.

Две недели назад российская сторона предложила Чехии 300 000 доз Sputnik V, а потом Россия была готова поставлять около 150 000 доз ежемесячно. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек планировал вылететь в Москву для переговоров о поставках вакцины, но потом отменил поездку из-за информации о причастности российских спецслужб к взрывам в Врбетице. За этим последовала высылка дипломатов из России и Чехии. После дипломатического скандала Чехия отказалась от вакцины Sputnik V. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Россия коронавирус
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