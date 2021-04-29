«Это отрицание законов природы». Депутаты в Чехии обсуждают однополые браки

Депутаты чешского парламента в четверг обсуждают вопрос однополых браков в Чехии. За инициативу выступили депутаты от партий ANO, ČSSD, TOP 09, Pirátů, hnutí STAN и KSČM. Противник гей-браков, глава SPD Томио Окамура, во время обсуждения заявил, что он скорее выпрыгнет из окна, чем будет усыновлен однополой парой.

Фото: глава SPD Томио Окамура

По мнению Окамуры, главный аргумент людей, поддерживающих однополые браки, заключается в том, что они могли бы усыновлять детей, которые в противном случае оказались бы в приюте.

«Часть детства я провел в приюте. И могу вам сказать, что если бы однополая пара усыновила меня, я бы выпрыгнул из окна. Я всегда хотел иметь маму и папу», — сказал он во время дебатов в парламенте.

Окамура предложил ничего не менять в законе. «Брак — это связь между мужчиной и женщиной. Давайте оставим брак браком и расширим права для лиц в зарегистрированном партнерстве», — высказался депутат. Глава SPD заверил, что ничего не имеет против гомосексуалистов, ссылаясь на то, что один из членов его семьи к ним относится.

Другого мнения придерживается депутат от партии ANO Марцела Меклова.

«Брак — это решение для всех. Это не ограничит нас, не уменьшит количество гомосексуальных браков, не сократит число разводов. Каждый должен иметь на это право. Кем бы мы ни были, все мы в первую очередь люди», — подчеркнула Меклова.

С поправкой согласна и руководитель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова. Она проголосует за принятие законопроекта: «Я поддержу предложение. Я не хочу, чтобы гомосексуальные пары слышали, что их опыт это отклонение от нормы».

Критически к регистрации однополых браков относится независимый депутат Ивана Невлудова. «Лично я уважаю ценность брака, который для меня является союзом мужчины и женщины, и я воспринимаю возможное изменение этого института как отрицание законов природы», — заявила Невлудова. В своем выступлении в Палате депутатов она говорила о полном разрушении концепции брака именно в связи с попыткой легализовать гомосексуальные союзы. «Мы хотим и дальше говорить о матери и отце или о родителе №1 и №2?», — обратилась Невлудова к коллегам.

«Мы поддерживаем стабильные семьи, где есть отец и мать», — добавил к дискуссии Марек Выборны из KDU-ČSL. «Мы не обсуждаем закон о меньшинствах, мы обсуждаем ценности», — сказал он.

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Источник: novinky.cz